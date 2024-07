Clube de Campismo da Madeira realiza percurso pedestre dia 27 de Julho

O Clube de Campismo da Madeira realiza, no próximo sábado, dia 27 de Julho, mais um percurso pedestre.

Este percurso, com uma distância aproximada de 16 quilómetros e grau de dificuldade moderado, tem o seu início na Ponta do Pargo, na zona do Pedregal, seguindo o seguinte itinerário: Capela de Nossa Senhora da Boa Morte - Miradouro do Cabo - Pico Vermelho - Serrado - Miradouro da Garganta Funda - Ribeira dos Moinhos - Pico das Favas - Farol da Ponta do Pargo, e terminando no Miradouro do Fio.

A caminhada tem uma duração prevista de 6 horas e é aberta à participação pública.

Os interessados podem fazer a sua inscrição, até às 12 horas da próxima sexta-feira, dia 26 de Julho, via e-mail (com assunto: Inscrição Percurso Pedestre; enviando-o para [email protected]) ou por telefone (969 591 687).

Para a inscrição é necessário indicar o nome completo, data de nascimento e número de telemóvel de cada participante. "Estes dados são necessários para o seguro de acidentes pessoais", indica o Clube de Campismo da Madeira em comunicado de imprensa.

No valor da inscrição, estão incluídos o transporte para o percurso e regresso ao Funchal e o seguro de acidentes pessoais. De referir que o não cancelamento prévio da inscrição, até às 16 horas do dia anterior à realização da atividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro.

A organização realça que durante a caminha "os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso durante a caminhada".

O Clube de Campismo da Madeira deixa ainda as seguintes recomendações: