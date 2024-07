Mais de três centenas de alunos fizem hoje exame nacional de 2.ª fase na Madeira

Realizaram-se, esta segunda-feira, na Madeira, a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário de Matemática B, de Matemática Aplicada às Ciências Sociais e de Filosofia, do 11.º ano de escolaridade, e de Matemática A, do 12.º ano de escolaridade.

O Exame Final de Matemática B foi realizado, em dez escolas, por 34 dos 42 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 81%.

O Exame Final de Matemática Aplicada às Ciências Sociais foi efectuado, em dez estabelecimentos de ensino, por 57 dos 64 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 89,1%.

O Exame Final de Filosofia foi realizado, em 13 escolas, por 83 dos 98 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 84,7%.

O Exame Final de Matemática A foi efectuado, em 14 estabelecimentos de ensino, por 175 dos 208 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 84,1%.