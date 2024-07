Arquivo e Biblioteca da Madeira acolhe primeira sessão de histórias em inglês

O Arquivo e Biblioteca da Madeira acolher, no sábado, dia 20 de Julho, a primeira sessão de histórias em inglês.

A iniciativa foi dinamizada em parceria com os 'Madeira Friends' (grupo composto por nómadas digitais, trabalhadores remotos, internacionais e locais), com o objectivo de "dar a conhecer a instituição aos vários membros da comunidade, reforçando o potencial multicultural das bibliotecas".

Esta parceria insere-se no âmbito do projecto de promoção do livro e da leitura junto de novos públicos da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Este evento marca a primeira vez que uma sessão de leitura em inglês é realizada, representando um importante passo na inclusão e integração da comunidade internacional na Madeira.

De acordo com a organização, "a importância desta actividade reside não apenas na promoção da leitura entre as crianças, mas também no fortalecimento dos laços comunitários e na valorização da diversidade cultural".

Ao oferecer uma sessão de leitura em inglês, a biblioteca responde às necessidades das famílias internacionais que agora fazem parte da nossa comunidade, proporcionando um espaço acolhedor e educativo para todos. Para as famílias locais, esta é também uma oportunidade diferente e nova para praticar o inglês desde mais novos.

"Estávamos à procura deste tipo de actividade há meses e, por vezes, temos dificuldade em encontrar atividades para crianças na ilha. Estamos muito felizes por ter vindo e mal podemos esperar pela próxima", disse uma mãe.

Muitos pais ficaram extremamente satisfeitos ao saber que a biblioteca é de uso gratuito, assim como a secção infantil e a possibilidade de requisitar livros.

"Além da importância dos livros na educação infantil das crianças, isto também permite aos pais trabalhar no computador e saber que estas estão em 'boas mãos', entretidas", acrescenta a entidade em comunicado de imprensa.

Por seu turno, um dos co-fundadores dos 'Madeira Friends' salienta que, como a integração faz parte do seu projecto, a ideia desta accção passa por "envolver ainda mais as famílias na comunidade local".



Mudar-se para um sítio novo é difícil, e ainda mais quando há crianças envolvidas. Sabemos que o intercâmbio entre crianças locais e internacionais não só beneficiará o futuro delas próprias, mas alinha-se também ao caminho da Madeira para um futuro cada vez mais multicultural. Certamente, queremos organizar outra actividade como esta

'Gruffalo', de Julia Donaldson, foi a história escolhida para exploração. A sessão foi conduzida por Fátima Peti, frequentadora assídua da biblioteca, de origem sul-africana, mãe e residente na ilha que acolhe cada vez mais famílias internacionais.

Após a sessão de storytelling, as crianças abriram portas à criatividade, pintando as suas próprias máscaras de papel de acordo com o tema do livro.