Van Zee de 'Alma Nua' encerra 10.ª edição do Summer Opening com ‘chave de ouro’

“Madeira, eu adoro”, foi desta forma que Van Zee reagiu à reação efusiva do público quando subiu ao palco.

O madeirense, de 22 anos, foi o cantor mais esperado da noite, fruto do destaque e do “crescimento meteórico”, como classificou o produtor e cofundador do Summer Opening, Gonçalo Camacho, que relembrou que “há três anos abriu o festival e dois anos depois tem o lugar de maior destaque”, ganho por mérito próprio, “sem favores”.

Van Zee encerrou o festival de ‘Alma Nua’, mas não sem antes passar por ‘Perto’, sem esquecer a ‘Amar de Cor’ e sem ficar sem ‘Tempo’ para recordar a primeira que lhe deu visibilidade.

"É um prazer estar aqui. Já estive muitas vezes aqui, a assistir a concertos, muito antes de imaginar que ia subir a este palco", afirmou à multidão, que incansavelmente o aplaudiu e acompanhou ao longo de todas as suas letras.

O maior festival de música da Região, chegou ao fim após quatro dias, onde em dois palcos passaram 30 artistas, responsáveis por 32 horas de música, que resultaram em mais de 20 mil entradas no Parque de Santa Catarina.