Milky Chance 'rouba a dança' no Summer Opening

A banda alemã, que se encontra pela primeira vez na Região, trouxe muitos festivaleiros ao Parque de Santa Catarina.

A banda composta pelo vocalista e guitarrista Clemens Rehbein e o baixista e percussionista Philipp Dausch, juntam vários fãs, de todas as nacionalidades, incluído muitos estrangeiros que se encontram de férias na Região.

Ver Galeria Fotos Miguel Espada/Aspress

Apesar da grande maioria dos temas interpretados pela banda composta em 2012 pertencerem ao último trabalho publicado no ano passado, 'Living in a Haze', com músicas como ' Colorado' e Synchronize’ com bastante destaque, a esmagadora maioria dos presentes aguardou, ansiosamente, pelo grande êxito de 2013, 'Stolen Dance', que proporcionou um dos momentos mais memoráveis do festival.

A chuva diminuiu de intensidade, permitindo aos festivaleiros usufruir da actuação com as melhores condições.