Madeirense Van Zee encerra 10.ª edição do Summer Opening

Chega hoje ao fim o maior festival de música da Região Autónoma da Madeira. A 10.ª edição do Summer Opening (SO) traz este sábado, 20 de Julho, ao palco principal do Parque de Santa Catarina os artistas internacionais Milky Chance e Veigh, pela primeira vez em actuação na Madeira.

No segundo fim-de-semana de concertos, o SO estreia a participação do bailecore de Pedro Mafama e dos talentos regionais Maya Blandy e Zarco. De regresso estão Ivandro e Julinho Ksd.

A encerrar o festival estará Van Zee, o madeirense de volta a casa que participa no SO pela 3.ª vez, a 1.ª a fechar o cartaz.

No palco da Azáfama Eletrónica há para ver a estreia na Madeira dos bi-campeões mundiais de scratch Beatbombers e, pela primeira vez no Summer Opening, Noia, Zen Baboon, Nuno Lopes e muito mais.

Confira o programa:

Outros acontecimentos que marcam este que é o ducentésimo segundo dia do ano, em que faltam 164 dias para o termo de 2024:

- 9 horas - Início da 10.ª edição do Torneio de Golfe DIÁRIO de Notícias no Clube de Golfe Santo da Serra;

- 9h30 - O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, estará presente, em representação do senhor Presidente do Governo Regional, nas celebrações do Dia da Freguesia de São Pedro no Convento de Santa Clara;

- 10 horas – Lançamento do Roteiro Literário do Funchal com partida do Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 11h30 - O GelAvista, projecto de ciência cidadã do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), promove o primeiro ‘Dia GelAvista’ no Complexo balnear Poças do Governador, onde decorrerá um workshop interactivo destinado às famílias sobre a importância do GelAvista para o conhecimento das espécies gelatinosas e dos ecossistemas marinhos, com a Estação de Biologia Marinha do Funchal;

- 16 horas - Apresentação do livro ‘Auto da Barca do Diacho’ pelo autor Márcio Sousa na Fnac Madeira;

- 16 horas - Apresentação Caderno de Escrita Criativa com a escritora Natália Bonito na Praça Central do Forum Madeira;

- 16 horas - A CDU realiza uma acção de contactos com as populações das zonas altas do Funchal, entre a Travessa do Ribeiro Lavadouro na freguesia de Santo António e a Travessa do Ribeiro Lavadouro, no Caminho do Lombo dos Aguiares;

- 17 horas - Inauguração da exposição fotográfica ‘Enraizado’ na Biblioteca Municipal de São Vicente;

- 17 horas – Último dia do Summer Opening no Parque de Santa Catarina;

- 18 horas - Espectáculo ‘APATIA’ de Mariana Fonseca em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 18 horas – A Câmara Municipal de Santana realiza uma cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito Escolar a alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico, bem como do Ensino Secundário na Praça da Cidade de Santana;

- 18 horas – O Solar de São de Cristóvão, em Machico, recebe o Ciclo de Concertos de Música Antiga ‘Diálogos: Letras e Contraponto’;

- 18 horas - Noite de Bingo Solidário na sede da Banda Municipal do Funchal;

- 18 horas - O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove a cerimónia de encerramento do ano lectivo com o concerto ‘Hollywood in Concert’, dirigido pelo professor e maestro Francisco Loreto, no Centro de Congressos da Madeira;

- 20 horas - O Grémio Literário da Madeira celebra mais um aniversário com a realização do jantar tertúlia ‘Memórias do Meu Pai Horácio Bento de Gouveia’ na Tas’ca O Principal, no Funchal;

- 20h30 - Festa do Santíssimo Sacramento na paróquia da Ribeira Seca;

- 21 horas - Exibição das ‘MarchiCurtas’ - Concurso de Curtas-metragens no Forúm Machico;

- 21h30 - XXVI Encontro de Folclore de Santa Cruz na Praça Dr. João Abel de Freitas;

- 21h30 - XXV Festival Infantil de Vozes no Porto Santo na Praça do Barqueiro.

Principais acontecimentos registados a 20 de Julho, Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, Dia Internacional da Lua e Dia Internacional do Xadrez:

1936 - Através do Tratado de Montreaux, a Turquia recupera a soberania sobre os estreitos de Dardanelos e do Bósforo.1937 - Morre, aos 63 anos, o italiano Guglielmo Marconi, físico e inventor da telegrafia sem fios. Prémio Nobel da Física em 1909.1944 -- II Guerra Mundial. Falha a Operação Valquíria, atentado à bomba contra Adolf Hitler, durante a reunião do Estado-maior, em Rastenburgo.

1951 - O rei Abdulah I, da Jordânia, é assassinado em Jerusalém. Tinha 69 anos.

1969 -- O homem chega à Lua. O astronauta norte-americano Neil Armstrong caminha no solo lunar, seguido de Edwin Aldrin.

1969 - Realiza-se o primeiro transplante de órgãos em Portugal, um transplante renal com dador vivo, nos Hospitais da Universidade de Coimbra, por uma equipa médica liderada pelo professor Linhares Furtado.

1976 - O lander da nave espacial norte-americana Viking 1, aterra na Chryse Planitia ("Planície Dourada") em Marte, e inicia a transmissão de imagens do planeta para a Terra.

1984 -- Abertura do Centro Artístico Infantil da Fundação Calouste Gulbenkian.

1987 - Guerra Irão-Iraque. A Resolução 598, do Conselho de Segurança da ONU, apela ao cessar-fogo e à retirada de todas as forças para as fronteiras reconhecidas internacionalmente.

1991 - São libertados, em Luanda, Angola, os primeiros 190 presos da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola).

1997 - O IRA (Exército Republicano Irlandês) estabelece novo cessar-fogo, que viabiliza a participação do Sinn Fein nas negociações de paz.

1999 - A francesa, candidata da coligação cristãos-democratas/liberais (PPE/LDR), Nicole Fontaine, 57 anos, é eleita presidente do Parlamento Europeu.

2003 - O Governo britânico entrega a Lorde Brian Hutton a chefia do inquérito à morte do microbiologista David Kelly, especialista em armamento de destruição maciça que trabalhava no Ministério da Defesa britânico.

2005 - O ministro de Estado e das Finanças Luís Campos e Cunha, 51 anos, pede a demissão do XVII Governo. É substituído por Fernando Teixeira dos Santos, presidente da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários.

2006 - A Assembleia da República aprova, em votação final, a Lei da Programação Militar. A votação deste diploma exige maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções (116), tendo obtido 131 votos favoráveis, 21 contra e 71 abstenções.

2007 - O alpinista João Garcia alcança o cume do K2 nos Himalaias, a segunda maior montanha do Mundo, com 8.611 metros de altitude.

2017 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, assina um decreto que proíbe o uso da tortura em suspeitos de terrorismo detidos nas prisões secretas da central de espionagem norte-americana (CIA).

2011 - O ex-líder dos sérvios da Croácia Goran Hadzic, acusado de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, é detido no norte da Sérvia, em Krusedol.

2012 - Um tiroteio num cinema no Estado do Colorado, nos Estados Unidos faz 14 mortos e vários feridos, quando dois indivíduos armados e cobertos com máscaras de gás e coletes antibala dispararam contra espetadores enquanto era projectado o último filme da série Batman.

2015 - A bandeira cubana é içada no Departamento de Estado norte-americano, num gesto histórico que marca a renovação dos laços diplomáticos entre Havana e Washington e a abertura das embaixadas nas duas capitais, após 54 anos.

2015 - Os bancos reabrem e a Grécia paga 2 mil milhões ao Fundo Monetário Internacional e 4,2 mil milhões ao Banco Central Europeu.

2017 - Os diplomas que criam a carreira de farmacêutico são aprovados em Conselho de Ministros.

2018 - A ex-Presidente sul-coreana, Park Geun-hye, 66 anos, é condenada a seis anos de prisão por desviar fundos dos serviços de informações e a dois anos por intervenção ilegal em atos eleitorais.

2018 - Israel desencadeia bombardeamentos em todo o enclave palestiniano de Gaza, após ter referido disparos contra as suas posições.

2020 - A ativista sueca Greta Thunberg vence a primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros, que vão ser aplicados no combate às alterações climáticas.

2021 - O sindicalista e candidato de esquerda, Pedro Castillo, 51 anos, é proclamado Presidente eleito do Peru, um mês e meio após uma eleição contra a candidata da direita populista, Keiko Fujimori, que impugnou o escrutínio por alegada fraude.

2022 - Os embaixadores dos 27 Estados-membros junto da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o embargo às importações de ouro russo e várias medidas para melhorar a implementação dos pacotes de sanções já adotados face à agressão militar russa à Ucrânia.

2023 - O tribunal de Loures condena 86 dos 87 arguidos do processo 'Hells Angels' a penas que variam entre um ano e nove meses, suspensa na execução, e os 15 anos e meio.

