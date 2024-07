Tudo a postos para mais uma edição do Festival Summer Opening

Arranca hoje mais um ano do Festival Summer Opening, numa edição que promete continuar a ser a verdadeira festa de tributo ao Verão, contagiando sempre milhares de pessoas, especialmente os mais jovens.

Nesta edição 2024, "a música urbana é protagonista, explorando-se ainda novas vibrações, géneros e sonoridades. Uma atmosfera única e sempre vibrante que se funde com a beleza do Parque de Santa Catarina, um anfiteatro natural com vista para um cenário perfeito, o Funchal e o oceano Atlântico como pano de fundo", refere a organização em comunicado.

No palco principal, o 'So_Prod Stage', o público madeirense poderá ouvir grandes nomes do panorama musical, como são o caso de Da Weasel, Ivandro, Pedro Mafama, Sérgio Godinho, entre muito outros, com destaque também para os alemães Milky Chance, intérpretes do êxito 'Stolen Dance'.

Na tenda 'Azafáma Electrónica', que alarga o espectro da música urbana e valoriza uma das zonas mais emblemáticas do Parque de Santa Catarina, junto à lagoa do recinto, vão juntar-se também vários DJ's e produtores, que prometem electrizar a sua audiência.

Horários do primeiro dia do Summer Opening:

A icónica banda portuguesa Da Weasel está de volta ao Funchal para um concerto no Summer Opening 2024, marcado para esta noite, no primeiro de quatro dias do festival de Verão.

A Madeira e o Funchal têm um significado especial para nós. Foi aqui, perto do hotel e do recinto do concerto, que começamos a ensaiar um projecto que deu muitos frutos. Fizemos vários concertos importantes nesta ilha, e faltava o Summer Opening. Carlão, membro dos Da Weasel

Informações úteis a reter:

Evita filas! Levanta a tua pulseira antecipadamente nos pontos de troca já anunciados ou nas bilheteiras do recinto, a partir das 15 horas nos dias de festival

Estacionamento até às 2h00 no Plaza Madeira

Zona de mobilidade reduzida disponível

Serviço de bengaleiro

Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos

Proibida a entrada com bebida ou comida (apenas pequenos snacks são permitidos)

Proibidas máquinas fotográficas profissionais, artigos de vidro como garrafas e perfumes, lanternas, lasers e outros artigos perigosos

Mapa do recinto

Ouça algumas das canções dos artistas desta edição:

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - Pedro Fino preside à apresentação do programa ERP Portugal - "Junta na Freguesia", no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos

- 11h00 - Conferência de Imprensa da IL sobre Apreciação Global à Proposta do Orçamento Regional, na sala de imprensa da ALRAM

- 11h00 - Apresentação do Veículo de Superfície Não Tripulado – DriX, com Miguel Albuquerque, no Centro Operacional do Observatório Oceânico da Madeira, em São Lázaro

- 11h30 - Encerramento do ‘Desporto na Praça’, com a presença da vereadora Helena Leal

- 11h30 - Iniciativa política do JPP, com a Lina Pereira, junto ao Edificio do Instituto de Segurança Social da Madeira, Rua Elias Garcia, Funchal

- 11h30 - Conferência de imprensa do PAN, com a Mónica Freitas, na Sala de Imprensa da ALRAM

- 13h00 - 2ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - Conservatório e ANSA/OCM homenageiam Guyonne de Becdelièvre, no Salão Nobre do Conservatório

- 15h30 - 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h30 - Iniciativa política da CDU, com Edgar Silva, no Bairro do Canto do Muro, no Funchal

- 16h00 - Cerimónia da entrega de prémios do Encontro Juvenil de Poesia do Atlântico-CRIAPOESIA, no Auditório do Colégio dos Jesuítas-Universidade da Madeira

- 16h30 - Iniciativa política do PAN em São Lazaro, junto à praça CR7

- 17h00 - Conferência 'a crise na habitação e as soluções' da Ordem dos Engenheiros da Região Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 17h30 - Autonomia24, O Futuro da Autonomia e a Governanças da RAM, no Colégio Jesuitas, sala Pátio 1

- 18h00 - Apresentação do Projecto "Tudo o que fiz… " de Laura Aguilhar, no Teatro Baltazar Dias

- 18h00 - Apresentação do livro “50 Noites de Abril”, pela autora Lídia Praça, na Fnac Madeira

- 18h00 - Pedro Ramos visita a Expomadeira

- 18h30 - Paulo Cafôfo visita a Expomadeira

- 18h30 - Albuquerque desloca-se ao Paul do Mar para Festa da Lapa do Mar à Serra 2024

- 18h30 - Tertúlia “Afinal, o que significa ser socialista hoje, para mim?”, na Pharmacia do Vasco, em São Roque

- 19h30 - Abertura do VI Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, no Caniçal

20h30 - Grupo de Cantares e Cordofones da Ass. "Filha do Barqueiro"

21h00 - Tuna de Machim e Banda Municipal de Machico

22h00 - Amigos da Música

23h00 - Toy

00h30 - DJ Sil



- 20h00 - Projecto Impulso - Espetáculo "Esta é a História de Maria e sua Mãe"

Teatro Municipal Baltazar Dias

- 20h00 - Francesco Luciani apresenta o concerto “Cordas Polifónicas”, na Igreja de São Salvador (Igreja Matriz de Santa Cruz)

- 21h00 - Rali da Bibeira Brava

CURIOSIDADES:

- Este é o centésimo nonagésimo quarto dia do ano. Faltam 172 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1821 - É promulgada a primeira lei de imprensa portuguesa que introduz a liberdade de "imprimir, publicar, comprar e vender nos estados portugueses quaisquer livros ou escritos sem prévia censura", bem como o direito de propriedade literária, vitalícia para autores e tradutores, e com a duração de dez anos para os seus herdeiros.

1904 - Nasce o poeta diplomata e político chileno Pablo Neruda, pseudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, Prémio Nobel da Literatura em 1971, autor de "Crepusculario".

1906 - Caso Dreyfuss. O capitão Alfred Dreyfus do Estado-Maior francês, condenado em 1894 por traição, com base em provas falsas, é reabilitado.

1941 - II Guerra Mundial. Pacto de ajuda mútua entre o Reino Unido e a URSS.

1949 - França abre o primeiro banco de sangue de uso civil constituído no mundo.

1962 - Num clube em Londres, Mick Jagger (voz), Keith Richards (guitarra), Brian Jones (guitarra), Mick Avory (bateria) e Dick Taylor (baixo) - a primeira formação dos Rolling Stones - tocam cinco músicas, dando início a uma das mais duradouras bandas rock.

1969 - Joaquim Agostinho vence a 14.ª etapa da Volta a França em bicicleta (La Grande-Motte -- Revel).

1973 - A polícia de choque entra nas oficinas da TAP para dissolver uma concentração de cerca de três mil trabalhadores que, em protesto, pedem aumentos salariais.

1975 - É declarada a independência de São Tomé e Príncipe.

1978 - Assassínio de um dos mais destacados chefes da máfia norte-americana, Camino Galante, "O Padrinho".

1996 - O Palácio de Buckingham apresenta o acordo de divórcio dos Príncipes de Gales, Carlos e Diana.

1998 - A França conquista o Mundial de futebol, derrotando o Brasil na final, em Saint-Denis, Paris, França.

2006 - A Comissão Europeia condena a empresa norte-americana de informática Microsoft a uma nova multa de 280,5 milhões de euros, por não ter aberto o Windows ao desenvolvimento de programas compatíveis, por outras empresas, conforme imposto em 2004.

2007 - Milhares de pessoas manifestam-se em Lisboa contra as políticas laborais do Governo, numa iniciativa da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública.

2017 - O ex-Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é condenado a nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, num dos processos da operação Lava Jato.

2018 - O tribunal alemão de Schleswig-Holstein decide extraditar para Espanha o ex-presidente catalão Carles Puigdemont por alegado delito de peculato (desvio de fundos), mas não pelo crime de rebelião, como pediam as autoridades espanholas.

- O parlamento aprova uma alteração à lei de autodeterminação da identidade de género de PS, BE e PAN, que estabelece a obrigatoriedade de um relatório médico que ateste a vontade dos menores, em resposta ao veto presidencial.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga, com algumas críticas, duas leis do pacote da transparência, o regime de exercício de cargos públicos e políticos e o Estatuto dos Deputados.

2023 - O triatleta João Nuno Batista sagra-se campeão do mundo de triatlo em juniores, em Hamburgo, na Alemanha.

