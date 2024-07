José Manuel Rodrigues presente nas comemorações dos 50 anos do CDS-PP

O presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, participa, este sábado, nas comemorações dos 50 anos do partido, que se realizam no Palácio de Cristal, no Porto. Trata-se de um local marcante na vida do CDS, uma vez que foi ali que se realizou o congresso fundador do partido.

As comemorações incluem reuniões da Comissão Executiva, da Comissão Política e do Conselho Nacional, onde participa José Manuel Rodrigues e terminam com uma festa nos jardins do Palácio, onde será lançado um livro sobre a história do CDS.

O também presidente do Parlamento regional é um dos autores deste livro, onde lembra como nasceu o partido na Madeira e o percurso destes 50 anos. Citado em comunicado de imprensa, o dirigente centrista realça, a propósito, que "o CDS é a única força política que já foi oposição e já foi Governo na Madeira".

Na resenha, José Manuel Rodrigues lembra os fundadores do CDS na Madeira, "os tempos difíceis" de implantação, a “oposição com razão” e o período em que foi Governo com o PSD.

“Responsabilidade e serviço são as palavras que marcam a história do CDS no país e na Madeira” refere Rodrigues.

Fundado em 19 de Julho de 1974, com o nome Partido do Centro Democrático Social, o CDS-PP comemora, hoje, 50 anos de existência, reúnindo no Porto os seus fundadores e antigos líderes, este fim-de-semana.