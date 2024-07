PSD/CDS-PP não participa na primeira ronda negocial

PSD e CDS-PP não vão participar hoje, ao contrário do inicialmente previsto, na primeira ronda negocial com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025.

De acordo com informação transmitida pelo gabinete do primeiro-ministro, a delegação do PSD seria liderada pelo secretário-geral Hugo Soares, que viajará hoje para a Madeira para participar na festa do Chão da Lagoa, em representação do presidente do partido, Luís Montenegro, que cancelou a agenda até domingo por motivos de saúde.

Montenegro falha Festa do Chão da Lagoa devido a problema de saúde O primeiro-ministro Luís Montenegro não estará presente na Festa do Chão da Lagoa, que se realiza no domingo, confirma fonte do PSD ao DIÁRIO.

Sem o principal partido da coligação presente, o CDS-PP entendeu que também não faria sentido participar hoje nesta primeira ronda negocial.

A reunião do PSD e CDS-PP estava marcada para as 18:30 e seria o último dos encontros dos partidos com assento parlamentar, que estão a ser recebidos pelos ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Depois de ser comunicada, hoje de manhã, a ausência de Luís Montenegro, também o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, decidiu não integrar a delegação do partido que será hoje recebida em São Bento.