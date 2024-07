Élvio Passos e João Lizardo vencem prémio Emanuel Rodrigues

O jornalista do DIÁRIO Élvio Passos e o advogado João Lizardo venceram o prémio Emanuel Rodrigues atribuído pela Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

O trabalho premiado está relacionado com o livro ‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’ editado pelo DIÁRIO, que escreveram em conjunto, cujo lançamento decorreu no passado mês de Abril.

A obra, que dá a conhecer um estudo inédito que deita por terra teorias de proteccionismo insular por parte da polícia política, tem na sua génese um trabalho jornalístico publicado nas páginas do DIÁRIO.

O júri, constituído por Manuel Veloso de Brito, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes e Carlos Alberto Rodrigues, destacou que a sua escolha foi unânime e que este livro, resultado de “pesquisa laboriosa”, “dá um contributo decisivo para reavivar a nossa memória colectiva”, “valoriza e releva a identidade do povo madeirense que, desafiando uma repressão encoberta, construiu os alicerces de uma liberdade sobre a qual assenta hoje uma autonomia legitimada por uma democracia que tem de ser protegida”.

O júri destacou, ainda, que esta obra procura dar o seu contributo para dignificar e engrandecer a identidade da Região Autónoma da Madeira, não deixando cair no esquecimento que também aqui, em tempos sombrios, o povo madeirense lutou pela liberdade.

A cerimónia está a decorrer, esta manhã, no Espaço IDEIA da ALM.

O Prémio Emanuel Rodrigues é destinado a distinguir cidadãos que, a título individual ou colectivo, tenham efectuado trabalhos com relevância para a autonomia e para a identidade regional.

Esta é a 4.ª edição do galardão que visa reconhecer o mérito de obras que se destaquem nas áreas académica, literária, histórica, científica, artística ou jornalística.

O prémio, no valor de 5 mil euros, foi entregue no Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que se assinala hoje, 19 de Julho.

Esta distinção é, também, uma homenagem da ALM ao seu primeiro presidente, Emanuel Rodrigues.

O regulamento do prémio pode ser consultado no site do Parlamento madeirense em www.alram.pt.