Sara Madalena nas jornadas nacionais do CDS

A deputada do CDS à Assembleia Legislativa vai participar nas jornadas parlamentares do partido, que se realizam segunda e terça-feira, em Lisboa.

Na sessão de abertura, que decorrerá na sala D. Maria II, na Assembleia da República, para além do Presidente do Grupo Parlamentar, Paulo Núncio, o CDS-PP conta também com a presença do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Na iniciativa vão participar os ex-líderes como Manuel Monteiro, José Ribeiro Castro e Paulo Portas.

Nuno Melo, líder do CDS-PP e ministro da Defesa fará o encerramento destas jornadas parlamentares.

As jornadas parlamentares vão ser dedicadas aos temas da Defesa e da Segurança Interna, as duas áreas que o CDS ocupa no Governo.