Turistas enchem as piscinas do Porto Moniz

O dia de pleno Verão que se faz sentir também na costa Norte da Madeira levou milhares de locais e turistas às praias do Porto Moniz.

As emblemáticas piscinas naturais são dos locais mais concorridos neste domingo quente, sobretudo por estrangeiros e turistas continentais. Ao início da tarde, com a temperatura ambiente a rondar os 26ºC e já com centenas de banhistas dentro do complexo, no exterior persistiam dezenas de visitantes em fila para entrar no recinto.