Piscinas naturais do Seixal com nadador salvador a partir de amanhã

A partir de amanhã, as piscinas naturais do Seixal, passarão a contar com a presença de nadadores salvadores profissionais, informa o SANAS Madeira.

Em nota remetida à imprensa, o coordenador de segurança balnear, Nuno Sousa, explicou que o início da vigilância estava agendado para dia 15, a próxima segunda-feira, mas para que se possa “estudar a melhor localização para a colocação do posto de nadador salvador, verificar os melhores locais para a vigilância e, tão importante quantos os anteriores, aferir os horários de maior afluência de banhistas ao local”, optou-se por antecipar a presença de um elemento “e iniciar a vigilância este fim-de-semana”.

A preparação desta operação foi efectuada em conjunto com o Comando Operacional do SANAS Madeira, que definiu internamente “os requisitos para a equipa que estará no local".

"Possuímos elementos no corpo pperacional com as valências de nadador salvador e tripulante de embarcação salva-vidas e quando fomos informados da necessidade de termos elementos a efectuar a vigilância neste local a escolha só poderia recair sobre elementos com essa dupla competência”, clarificou Ângelo Abreu, sublinhando a importância de existir no local "pelo menos um operacional ciente das capacidades das tripulações e da embarcação salva-vidas afecta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz, conhecedor da especificidade do local”, além da imprescindível capacidade de “comunicação permanente com a ESV Porto Moniz e contato directo com a embarcação salva-vidas que se deslocará ao local em caso de necessidade”.

Antevendo-se um fim-de-semana com boas condições climatéricas, o SANAS espera que "este reforço de segurança resulte num decréscimo no número de incidentes no local".