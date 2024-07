Turistas em percurso não recomendado alvo de críticas

O deputado único da Iniciativa Liberal no parlamento madeirenses, Nuno Morna, divulgou hoje nas suas redes sociais uma imagem que mostra cinco turistas num percurso não recomendado, no Pico Cidrão, na Vereda do Pico do Areeiro. O deputado faz eco de um guia de montanha, deixando a seguinte mensagem: “é preciso urgentemente uma limitação diária e presença assídua das autoridades.

Numa serra sem lei o turista faz as regras".