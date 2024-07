Feira Agrícola mensal no Porto Moniz a partir de Setembro

O Mercado Agrícola do Porto Moniz, localizado junto ao Parque Florestal Santa Maria Madalena, onde decorre a Feira do Gado, será reaberto no mês de Setembro e passará a ser palco, uma vez por mês, de Feira Agrícola. Revelação feita pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à 67ª Feira do Gado, que hoje termina na Santa do Porto Moniz.

"A partir de Setembro vamos abrir o novo Mercado Agrícola do Porto Moniz onde vamos realizar uma feira todos os meses", declarou.

Sobre o estado do sector primário na Região, Albuquerque considera que está bem porque garante rendimento aos agricultores.

"Todos os produtores têm tido ganhos" nas diferentes variáveis do sector primário, considera.

Prova disso é a vitalidade da Feira do Gado, que continua a ser muito concorrida, quer por parte de expositores e feirantes, quer pelo público em geral.

"Feira que foi muito difícil de realizar este ano", reforçou, aludindo aos danos provocados pelo devastador incêndio de Outubro último.

Fica a certeza que "depois da feira vamos concluir a reabilitação do espaço" que "será direccionado para ser usado pela população e visitantes ao longo do ano", anuncia.

Sobre a queixa do pároco local na homilia da missa campal realizada no recinto da feira,que reclama a reposição da iluminação pública na estrada regional entre as 'Portas da Vila e as Achadas da Cruz, "se todos os problemas que nós tivéssemos fossem esses... com certeza que nós vamos responder a essa solicitação", prometeu.