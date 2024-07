‘Túnel 8’ leva eventos culturais a todas as freguesias da Calheta

O Festival das Artes ‘Túnel 8’ promete “agitar o concelho da Calheta durante 10 dias”.

A iniciativa, organizada pela Associação Cultural - Oficina de Ideias das Terras do Oeste (OITO), em parceria com a Câmara Municipal da Calheta e a Direcção Regional das Artes (DG Artes), decorre entre os dias 25 de Julho e 4 de Agosto e contará com eventos em todas as oito freguesias do concelho.

Trata-se da segunda edição deste festival artístico, que integra: momentos de música, teatro, teatro de rua, dança, arte participativa, um concerto para famílias e um espectáculo-oficina, bem como apresentações em espaços ao ar livre e espaços não convencionais, “proporcionando espectáculos diferentes de acordo com as especificidades dos lugares”.

Os pormenores foram revelados esta manhã, no decorrer de uma conferência de imprensa que decorreu nos Paços do Concelho da Calheta.

Segundo o responsável pela organização do evento, que é também profissional de teatro, este festival “procura rasgar barreiras, aproximar comunidades, estreitar a comunicação, cruzar experiências e fazer emergir todo um conjunto de novas possibilidades de conexão entre as gentes, sejam residentes, visitantes ou turistas, esbatendo assimetrias, assim como os túneis rodoviários fizeram com as distâncias físicas”.

Ricardo Brito desvendou todos os detalhes da programação que poderá ser consultada, a partir deste sábado, on-line em: www.tunel8.pt.

Já Doroteia Leça, vice-presidente da autarquia, com o pelouro da Cultura, deixou o convite à população para que assista aos espcetáculos que decorrerão, maioritariamente, em espaços ao ar livre e agradáveis de se estar nestas noites de Verão.

“Este é um festival alargado que traz cultura de excelência à Calheta, abrangendo todas as freguesias e faixas etárias”, disse, explicando que as crianças do concelho e os utentes dos centros sociais serão também parte integrante da programação do evento.

Doroteia Leça terminou reiterando o apoio da autarquia ao evento.