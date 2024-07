O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), Manuel Marinheiro, considera que a morte de Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), "é uma tristeza para o desporto português".

"É uma tristeza para o desporto motorizado em particular e para o desporto português em geral", disse Manuel Marinheiro, em declarações à agência Lusa.

O presidente da FMP mostrou-se "consternado" com a notícia da morte, por doença oncológica, do fundador e atual presidente do Conselho de Administração do AIA, Paulo Pinheiro, hoje, aos 52 anos.

"Gostaria de relevar a importância que teve no desporto motorizado em Portugal pelo dinamismo que conseguiu imprimir, em primeiro lugar por conseguir implementar o AIA e, depois, pelo sucesso que conseguiu a seguir, com diversas provas de campeonatos nacionais e internacionais. Todos gostávamos de trabalhar com ele", sublinhou Manuel Marinheiro, que dirigiu "condolências à família", em nome pessoal "e da FMP".

Paulo Pinheiro morreu hoje, aos 52 anos, informou a assessoria do circuito algarvio.

"É com enorme pesar e consternação que a Administração do AIA comunica o falecimento do engenheiro Paulo Pinheiro, seu fundador e presidente do Conselho de Administração", lê-se no comunicado.