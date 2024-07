VI Assimetrias Musicais entre os dias 8 e 12 de Julho

A Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Banda Militar da Madeira, organiza entre os dias 9 e 12 de Julho a VI.ª edição do projecto 'Assimetrias Musicais', no Centro de Féras do Inatel, no Santo da Serra.

O projecto Assimetrias Musicais, que nas últimas edições realizadas deixaram uma marca muito positiva no meio filarmónico e musical da Região Autónoma da Madeira, sendo alvo de elevado regozijo não só por todos os Executantes Músicos Filarmónicos que já tiveram a oportunidade de participar neste projecto, como também por todos os envolvidos e intervenientes directos e indirectos que ajudaram à construção e desenvolvimento deste importante projeto Filarmónico e Musical para a Região Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira

Este evento tem como propósito "proporcionar não só a todos os jovens executantes instrumentistas e músicos filarmónicos de todas as Bandas Filarmónicas da RAM que pretendam por um lado ter uma experiência musical diferente e por outro acederem à oportunidade de vivenciarem o dia-a-dia de um músico instrumentista profissional da música, por forma a objectivamente lhes proporcionar mais algumas ferramentas que os ajudem a desenvolver ainda mais as suas capacidades culturais e musicais, as suas ambições e quiçá as suas pretensões profissionais, atividades estas que culminaram com a apresentação pública de um Concerto Musical a realizar", explica a organização.

A sétima edição deste projecto vai funcionar da seguinte maneira:

- De 8 a 12 de Julho, das 9H00 às 17H00, sendo que após este horário serão realizadas outras actividades de socialização, em colaboração com entidades parceiras.

- Todas as manhãs serão realizados ensaios tutti e/ou naipes instrumentais;

- Todas as tardes serão realizadas Formações e/ou ensaios de naipes instrumentais;

- Haverão intervalos de manhã e de tarde para lanche/café e pausa para o almoço;

- Concerto Final a apresentar publicamente no dia 12 de Julho, que será o resultado de todo o trabalho desenvolvido durante a semana por todos os intervenientes e participantes neste Projeto.

Para mais informações, deverá entrar em contacto através do e-mail: [email protected] .