Moradores indignados com barulho de obras à noite no Funchal

Alguns moradores da zona da Rua dos Ilhéus, perto do túnel da Pontinha, no Funchal, estão indignados com o barulho de obras que começam ao fim do dia e e prolongam-se até de madrugada.

Os trabalhos, que iniciaram no passado domingo, têm condicionado o descanso dos residentes. Um morador disse, ao DIÁRIO, que "desde domingo começam a trabalhar até de madrugada" e que "não se consegue descansar".