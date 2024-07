Madeira destaca-se em evento europeu para a educação não formal

O objectivo é criar um espaço e contexto que permita a aprendizagem dos diferentes métodos de aprendizagem não formal. Trata-se do ‘Connector 9.0 - Connecting the world by non-formal learning’, uma Actividade de Cooperação Transnacional (TCA) que se realizou em Bucareste, Roménia, entre 1 e 5 de Julho, na qual a Madeira marcou presença, no âmbito do Programa Erasmus+.

Conforme explica a Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM), esta instituição esteve representada no evento por um elemento da sua equipa, sendo que os outros dois elementos de Portugal que foram aceites para este evento são de instituições do continente.

De salientar que a DTIM obteve, recentemente, a Acreditação Erasmus+ no Sector Adulto sendo que a participação em eventos desta natureza permite um maior e melhor conhecimento do programa, da sua dimensão e aplicabilidade, bem como a possibilidade de dar a conhecer a organização e ainda estabelecer contactos para futuras parcerias.

O evento transsectorial ‘Connector 9.0 - Connecting the world by non-formal learning’ decorre anualmente desde 2014, contando nesta edição com cerca de 50 participantes, dos quais 3 elementos de Portugal.

A agenda do ‘Connector 9.0’ foi composta por sessões plenárias de trabalho colaborativo, sendo que o foco consiste nos ‘workshops’ paralelos em que o participante preparou uma performance para o último dia, de acordo com o ‘workshop’ escolhido e os seguintes métodos de aprendizagem: narrativas prospectivas; ‘kamishibai’; experiência de aprendizagem e liderança compassiva; abordagem M para organizar eventos de projectos; aprendizagem de serviço. DTIM

Sobre o ‘Connector 9.0’

Organizado pela Agência Nacional Romena responsável pelo Erasmus+ e pelo Corpo Europeu de Solidariedade, ‘Connector 9.0 - Connecting the world by non-formal learning’, focado em métodos de aprendizagem não formal, é um evento de referência europeu para a educação não formal.