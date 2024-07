Fábio Pereira leva 24 jogadores para o Algarve

O Marítimo parte, esta tarde, para o Algarve onde, na vila de Moncarapacho, vai encetar um estágio de pré-temporada durante 11 dias. E Fábio Pereira leva 24 jogadores para o estágio algarvio, entre os quais se incluem os cinco reforços já assegurados para a nova temporada e ainda alguns jovens que transitam da equipa B.

Eis a lista de jogadores:

Guarda-redes: Samu, Gonçalo Tabuaço (ex-Lugo), Pedro Teixeira e Phiipp Sukhikg (equipa B)

Defesas. Igor Julião, Júnior Almeida, Noah Madsen (equipa B), Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Romain Correia (ex-FC Porto B) e Fábio China

Médios: Diogo Mendes, Pedro Silva (equipa B), João Tavares, Noah Françoise, Francisco França, Rodrigo Andrade (equipa B) e Guirassy

Avançados: Euller Silva, André Rodrigues (ex-Torreense), Patrick Fernandes (ex-Torreense), Martin Tavares (ex-Boavista), Francisco Gomes e Rúben Marques (equipa B)

Durante o estágio no Algarve, vai o Marítimo realizar cinco jogos de preparação, o primeiro já nesta sábado diante dos sub-23 do Farense. Seguem-se, a 17 de Julho, o Cambridge United e a equipa principal do Farense. A 19 de Julho têm os verde-rubros um encontro marcado com o Al-Nassr (sem Ronaldo) e a 20 de Julho, o Marítimo defronta o Portimonense.