Homem morre numa fazenda na Camacha

Um homem, com idade compreendida entre os 60 e os 70 anos, foi esta tarde encontrado morto no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha.

Segundo foi possível apurar, o homem estava a cavar numa fazenda, sentiu-se mal e morreu.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados ao local, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A PSP tomou conta da ocorrência.