Município da Calheta instala 21 cacifos no Paul do Mar para uso dos pescadores

A Câmara Municipal da Calheta entregou esta terça-feira, 9 de Julho, os novos cacifos aos pescadores do Paul do Mar.

A construção dos 21 cacifos representa um investimento da Autarquia na ordem dos 310 mil euros. "Este é um momento significativo para todos nós, pois reflecte o nosso compromisso com a melhoria das condições de vida e de trabalho dos nossos pescadores", afirmou o presidente da Autarquia, Carlos Teles, diante dos vários pescadores que na ocasião expressaram a sua satisfação com as referidas melhorias, destacando a importância dos cacifos renovados para o armazenamento seguro dos seus equipamentos e pertences.