Quinteto de metais da OCM apresenta-se na Calheta

O quinteto de metais 'Madbrass 5' da Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto no Hotel Saccharum, na Calheta, este sábado, 13 de Julho. Trata-se da última apresentação da Temporada 2023/2024.

O 'Madbrass 5', um dos agrupamentos fixos da Orquestra Clássica da Madeira, originários do naipe dos sopros na secção dos metais, explora ao máximo as sonoridades dos seus instrumentos na interpretação de obras do Séc. XX, assim como arranjos e adaptações de obras de referência de grandes compositores da história da música, dando-lhes uma outra cor sonora através dos timbres e brilhantismo da potência dos seus instrumentos musicais.

Com os trompetistas Mário Pinto e Rui Vidal, o trompista Rúben Silva, o trombonista Luís Rodrigues e o tubista Fabien Filipe, dedicados músicos da secção de metais da Orquestra Clássica da Madeira, será oferecido um repertório especial de grande valor artístico e musical com obras Anthony Plog, Michael Kamen, Malcolm Forsyth, Sérgio Azevedo, Leonard Bernstein e um arranjo de Ingo Luis.

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, garante que "será um concerto caraterizado por obras brilhantes e virtuosas destes compositores que irão preencher a alma de quem toca e de quem ouve numa simbiose natural entre o interprete e o ouvinte".

Ao longo da história da Humanidade, a música tem tido uma influência nos indivíduos e nas comunidades, nos mais diferentes contextos. A música constitui um meio para as pessoas se juntarem e criarem ou reforçarem laços sociais, tornando-se numa ferramenta de coesão social e de partilha que transcende a idade, o género, a origem… A música tem uma capacidade única de despertar emoções e de criar uma atmosfera em diferentes envolvências. Norberto Gomes

Os bilhetes para o concerto têm o custo de 15 euros. Os interessados podem fazer a sua reserva através da plataforma da Savoy Signature.

PROGRAMA

Anthony Plog [n 1947]– Four Sketches

Michael Kamen [1948-2003] – Brass Quintet

Malcolm Forsyth [1936-2011] – The Golyardes´grounde

Sérgio Azevedo [n 1968] – A Short Overture

Leonard Bernstein [1918-1990] – The Wrong Note Rag

Arr. Ingo Luis - Makin` Whoopee

Arr. Stephen Bulla - The Quintessential Gershwin