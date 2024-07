Conservatório e Orquestra Clássica homenageiam Guyonne de Becdelièvre

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, em parceria com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas/Orquestra Clássica da Madeira, irá homenagear Guyonne de Becdelièvre, pela sua carreira enquanto docente e violoncelista, bem como pelo seu contributo na difusão da arte e da cultura na segunda metade do Século XX na Região Autónoma da Madeira. A cerimónia terá lugar amanhã, dia 12 de Julho, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Conservatório.

Antiga professora da Academia de Música e Belas Artes da Madeira, actual Conservatório, e membro fundador da Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira, agora Orquestra Clássica da Madeira, Guyonne de Becdelièvre chegou à Madeira em 1960, e conta neste momento com 92 anos de idade.

Renomada violoncelista, foi conhecida pela sua interpretação expressiva e técnica refinada. Iniciou os seus estudos musicais, ainda jovem, demonstrando talento precoce para o violoncelo.

Dedicou-se também ao ensino, “partilhando o seu conhecimento e paixão pelo violoncelo, com estudantes de todas as idades”. “A sua contribuição para a música tomou grande proporção neste âmbito, já que desenvolveu o seu papel de educadora e mentora de jovens músicos”, destaca o Conservatório em nota de imprensa.