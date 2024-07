Grupo de nómadas digitais promove trilho proibido e considerado perigoso

Um grupo de nómadas digitais, 'Madeira Digital Nomads', está a promover nas suas redes sociais um trilho proibido e considerado perigoso.

Trata-se da vereda que dá acesso ao Calhau da Lapa, que foi interdita por tempo indeterminado, há mais de dois anos, pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, por não reunir as condições de segurança necessárias devido à instabilidade da arriba e ao risco da queda de pedras.

Apesar do autor do vídeo alertar de que se trata de uma zona perigosa, o mesmo mostra-se a efectuar todo o trajecto, desde o início da vereda - onde inclusive aparecem as placas de aviso sobre o perigo iminente - até à zona da praia e das furnas do Calhau da Lapa.

A publicação, que foi feita nesta terça-feira, já conta com vários 'gostos' e partilhas, mas também com comentários de outros utilizadores a criticar a atitude do grupo, que é seguido por quase 8 mil pessoas. "Você filma e mostra caminhadas perigosas e fechadas que não são seguras, nem mesmo para você, e depois aconselha os seguidores a não irem lá como aviso. Tente não publicar este tipo de vídeos, só assim manterá todas as pessoas seguras", pode ler-se.

Como justificação a um dos comentários discordantes, o autor da página esclareceu a razão de estar a apresentar este tipo de conteúdo. "Nenhum lugar é 'seguro' qualquer um pode cair, escorregar, ter uma pedra cair, é por isso que é importante destacar os lugares e os riscos", explicou.