Talento madeirense abrilhantou Dia da Região

O Parque de Santa Catarina, no Funchal, serviu de anfiteatro para o concerto comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses. Um espectáculo musical protagonizado pela Orquestra Clássica da Madeira, com os artistas convidados Vânia Fernandes, Micaela Abreu, Mariana Pimenta e Alberto Sousa.

Este concerto, repleto de talento regional, foi dirigido pelo (também madeirense) maestro Luís Andrade.

Para tornar ainda mais especial este ‘presente’ oferecido pela Orquestra Clássica a todos os madeirenses (numa iniciativa do Governo Regional, que promoveu o evento aberto à população), o concerto contou igualmente com a participação especial de 13 jovens formandos do curso profissional de instrumentista do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode.