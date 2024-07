Lançamento do livro sobre a vida de Rui Nepomuceno esta quinta-feira

Esta quinta-feira, 11 de Julho, pelas 15 horas, o Palácio de São Lourenço servirá de palco para o lançamento da obra 'História de Vida do Comendador Rui Nepomuceno', de Alexandra Nepomuceno.

O livro, que é editada pela Imprensa Académica, encontra-se nas comemorações dos 50 anos da Revolução de 25 de Abrir de 1974, após a publicação do primeiro trabalho científico sobre o 25 de Abril na Madeira, 'O 25 de Abril na Madeira: Tensões sociais e políticas em 1974-75, à luz da imprensa regional', de Bernardo Martins.

'História de Vida do Comendador Rui Nepomuceno' nasceu da vontade de registar e salvaguardar as vivências, memórias e a acção de Rui Nepomuceno e traduziu-se um projecto de investigação da sua neta, Alexandra Nepomuceno, iniciado em 2017, e que teve também o objectivo de o homenagear.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, estará em representação do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presente na cerimónia de lançamento da obra.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - O Museu Henrique e Francisco Franco promove uma oficina intitulada 'Memórias do Jardim', destinada às escolas do 1º ciclo. A iniciativa é gratuita, mas carece de marcação prévia;

10h00 - Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00- Apresentação do X Torneio Inter-Municípios 2024, na sede da AMRAM;

15h00 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Madeira;

15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

16h45 -Tomada de posse da Mesa dos Serviços da Área da Justiça da ACIF;

18h00 - 'Stranded' de Michel Freitas no Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h00 - Apresentação do livro 'Entre Frases e Selos', pela autora Lizette Carôto, na Fnac Madeira;

20h00 -Espectáculo 'Encontros' de Simão Duarte no Auditório do Jardim Municipal;

12h30 - Apresentação do programa da Festa do Chão da Lagoa 2024

15h00 - PCP realiza iniciativa política junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Julho, Dia Mundial da População:

1810 - Napoleão anexa a Holanda.

1822 - As Cortes Constituintes votam a Lei Eleitoral, a primeira em Portugal a prever o voto direto e secreto.

1836 - Nasce o compositor brasileiro Carlos Gomes, autor da ópera "O Guarani".

1936 - Pacto de Paz entre a Alemanha de Hitler e a Áustria. A anexação do país pelas forças nazis ocorreria em 1938.

1941 - Envio de aviões Gloster Gladiator para o Aeródromo da Achada. A Base Aérea n.º 5 é declarada como "capaz para a defesa".

1973 - Marcello Caetano, presidente do Governo, nega o massacre de Wiriyamu, em Moçambique, que causou perto de 400 vítimas civis, revelado na véspera pelo jornal The Times.

1992 - O escritor José Saramago recebe o Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, por "O Evangelho Segundo Jesus Cristo".

2001 - Portugal conquista 20 medalhas, entre as quais três de ouro, no campeonato mundial de atletismo para deficientes emTunis, Tunísia.

2007 - O Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação de Vale e Azevedo e da notária Lídia Menezes no caso "Dantas da Cunha".

2008 - A Bolsa de Nova Iorque, nos Estados Unidos, encerra com o preço do petróleo no valor máximo de 147,27 dólares, por barril

2010 - A Espanha vence pela primeira vez um Campeonato do Mundo de Futebol (na África do Sul) tendo derrotado a seleção da Holanda por 1-0 após prolongamento.

2011 - Primeiro transplante bilateral de pernas do mundo é feito pelo cirurgião espanhol Pedro Cavadas no Hospital La Fe de Valência, numa intervenção com a participação de cerca de quarenta profissionais do hospital e da Fundação Cavadas.

2022 -Morre, aos 94 anos, o compositor britânico Monty Norman, compôs a melodia central da série de filmes de espionagem e ação James Bond.

Pensamento do dia

Aquele que conhece a arte de viver consigo próprio ignora o aborrecimento". Erasmo de Roterdão (1469-1536), humanista e pedagogo

Este é o centésimo nonagésimo terceiro dia do ano. Faltam 173 dias para o termo de 2024.