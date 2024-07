Aguiar-Branco recebe na quinta-feira os eurodeputados portugueses eleitos

O presidente da Assembleia da República vai receber na quinta-feira, no parlamento, os deputados portugueses eleitos recentemente para o Parlamento Europeu e promove uma reunião dos novos eurodeputados com os presidentes das diferentes comissões parlamentares.

Segundo fonte oficial do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco recebe primeiro os eurodeputados eleitos, num total de 21, na sala de vistas da Assembleia da República, seguindo-se, pelas 15:00, um encontro na Sala do Senado.

"No contexto da sessão constitutiva do Parlamento Europeu, prevista para o próximo dia 16 de julho [na próxima terça-feira], em Estrasburgo, este encontro tem como objetivo promover a cooperação e a análise de temas de interesse comum entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu na nova legislatura", lê-se numa nota.

Na mesma nota, para se realçar o objetivo desta iniciativa de José Pedro Aguiar-Branco, salienta-se a importância da "atividade de todas as comissões parlamentares no âmbito do acompanhamento dos assuntos europeus pela Assembleia da República".

Nas eleições de 09 de junho passado para o Parlamento Europeu, o PS elegeu oito eurodeputados, a Aliança Democrática sete, o Chega dois, a Iniciativa Liberal dois, Bloco de Esquerda um e CDU um.