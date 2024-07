Leituras de Verão em destaque na FNAC Madeira

Neste mês de Julho, a loja FNAC Madeira convida o público a embarcar numa viagem literária e cultural, através de uma programação que promete agradar a todos. A iniciativa reforça o compromisso da marca com a promoção da cultura, com a realização de sessões abertas ao público nos seus fóruns para lançamentos e apresentações de livros. Em destaque está o aguardado regresso do Book Club Estante FNAC – no final do mês – que contará com a apresentação de Valentina Silva Ferreira, uma das autoras madeirenses que tem dado cartas no mundo da literatura.

Apresentação do livro 'Entre Frases e Selos', pela autora Lizette Carôto – “Entre Frases e Selos” narra a história de uma jovem que perdeu a avó e volta à aldeia onde cresceu para cumprir a promessa que lhe fez. É desta forma que Marta conhece o seu grande amor. O livro aborda temas como superação do luto, autoconhecimento, doenças mentais, propósito de vida e amor. A par da apresentação do livro, na FNAC Madeira, a autora Lizette Carôto promove também uma sessão de autógrafos.

Fórum FNAC Madeira

11 de Julho de 2024 | 18:00

Apresentação do livro '50 Noites de Abril', pela autora Lídia Praça – Lídia Praça nasceu em Bragança, é licenciada em Direito e é apaixonada pela escrita. Na sua passagem pelo palco da FNAC Madeira apresenta o seu último livro '50 Noites de Abril', uma sequela da sua obra anterior 'São Flores de Amor os Cravos de Abril'. O evento conta com a moderação de Violante Saramago Matos e apresentação de Anabela Machado.

Fórum FNAC Madeira

12 de Julho de 2024 | 18:00

Hora do Conto 'Maria-Rapaz', de Ana Rodrigues – “Maria-Rapaz” é uma história que aborda a importância de tanto rapazes como raparigas poderem praticar qualquer desporto que os faça felizes e serem capazes de o fazer muito bem, independentemente do sexo ou tipo de desporto. A história será contada pela autora, a madeirense Ana Rodrigues, psicóloga de profissão, e a animação estará a cargo das Amigas da Pequenada.

Fórum FNAC

14 de Julho de 2024 | 11:30

Apresentação do livro 'Auto da Barca do Diacho', pelo autor Márcio Sousa – Natural do Funchal, Márcio Sousa é licenciado em Línguas e Literaturas Românticas e atualmente desempenha funções de Técnico Superior de Bibliotecas. O seu primeiro trabalho literário, intitulado 'Auto da Barca do Diacho', será apresentado ao público no palco da FNAC, acompanhado por uma breve representação da peça. A moderação deste evento estará a cargo do conhecido apresentador Xavier Agrela.

Fórum FNAC

20 de Julho de 2024 | 16:00

BOOK CLUB com Valentina Silva Ferreira – O Book Club Estante FNAC, conhecido como o ponto de encontro para booklovers, está de regresso à Madeira. Desta vez, com a apresentação de Valentina Silva Ferreira, um dos nomes mais falados na literatura de autoria madeirense. Neste clube, gratuito, os participantes terão a oportunidade de conhecer em detalhe os cinco livros escolhidos cada mês, como também a possibilidade de interagir diretamente com a autora, partilhando ideias e aprofundando a sua compreensão sobre o universo literário.