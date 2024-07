49.ª Volta à Madeira em Bicicleta começa esta quinta-feira

Entre quinta-feira e domingo, 11 e 14 de Julho, vai decorrer a 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta. A exemplo da edição transacta, a organização implementará um sistema voz / rádio para acompanhamento da prova.

Em nota enviada pela organização é explicado que as equipas devem ter um smartphone em cada viatura com dados móveis e seguir os seguintes passos:

- Instalar a APP ZELLO, disponível para Android ou IOS

- Criar um USER

- Enviar via WhatsApp para o número 969853739, até às 12h00 do dia de amanhã 11/07 a informação com: Nome da equipa, Viatura 1 ou 2, User registado no Zello

- Posteriormente serão adicionados a um canal denominado ACM- Rádio Volta, no qual deverão aceitar o convite.