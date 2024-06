Bolieiro apela ao voto para que não se repitam valores da abstenção de 2019

O presidente do Governo dos Açores apelou hoje ao voto nas eleições europeias para que não se repita a abstenção de 2019 e criticou o lugar do candidato indicado pela estrutura regional do PSD na lista Aliança Democrática.

"Não tenho uma verdadeira expectativa. Tenho o desejo e faço um apelo: participem. Espero que possamos diminuir os níveis de abstenção nos Açores em particular em relação à eleição de 2019", declarou José Manuel Bolieiro aos jornalistas, após ter votado em Ponta Delgada.

Há cinco anos, em 2019, Portugal viu a taxa de abstenção em eleições europeias atingir quase 70%, com a participação em mínimos históricos, em que apenas 30,75% dos eleitores foram votar. Nos Açores, a abstenção foi superior a 80%.

Bolieiro lembrou a "importância que as decisões do Parlamento Europeu impõem no quotidiano" dos açorianos e apelou para o "sentido de responsabilidade" dos cidadãos.

"Da parte mais ocidental da União Europeia viemos votar para que haja uma voz açoriana no Parlamento Europeu. A esta hora, o que posso dizer, é que o exercício desse direito e dever é essencial para todos", reforçou.

O presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) considerou que "não há impedimento" para que as pessoas se abstenham devido ao voto em mobilidade.

"Desejo que haja mais participação. Também vejo que esta opção, mesmo que arriscada porque é inovadora, é uma solução positiva para incentivar a mais participação, até porque em Portugal a coincidência é terrível, estamos na véspera de um feriado", afirmou.

Quando questionado, Bolieiro, que também é líder do PSD/Açores, admitiu que "esperava mais" da Aliança Democrática (AD), criticando o sétimo lugar da lista atribuído ao candidato indicado pela estrutura regional, Paulo do Nascimento Cabral.

"A solução da AD continental não foi verdadeiramente nacional", assinalou.

Bolieiro votou hoje pelas 11:20 (12:20 no continente português) na Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, acompanhado por Paulo do Nascimento Cabral.

A afluência às urnas nas eleições de hoje para o Parlamento Europeu foi de 14,48% até às 12:00, mais elevada do que a registada em 2019, indicam os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252.000 eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.