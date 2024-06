Hoje é o dia de ir votar e "não meter a cabeça na areia"

Hoje é mais um dia de ida às urnas. Para os eleitores madeirenses é, basicamente, a quarta ida às urnas no espaço de menos de 9 meses. É difícil que a participação seja igual às das anteriores, historicamente nunca têm sido, mas se há altura em que é importante os eleitores não darem falta de comparência é esta.

Ontem mesmo o Presidente da República deixou a mensagem forte que visa convencer quem ainda pensa que isto são só mais umas eleições, sobretudo por serem as europeias. Um das mais importantes ressalvas é que pode votar em qualquer mesa de voto

Marcelo pede aos eleitores que usem o voto como arma de democracia e paz O Presidente da República pediu hoje aos eleitores que participem nas eleições europeias usando o voto como arma de liberdade, democracia e de paz, considerando que a Europa vive a situação mais grave dos últimos 30 anos.

Por toda a Europa dos 27, em Portugal e na Madeira, em particular, os eleitores têm algumas horas para votar e, desta feita, até o podem fazer em qualquer mesa de voto no país ou no estrangeiro. O objectivo passa por escolher os 21 eurodeputados portugueses e até pode ser que a Madeira venha a eleger um, dois ou até três eurodeputados, mas não é certo. Até pode não eleger nenhum, o que seria facto inédito desde que Portugal entrou na União Europeia, há 38 anos.

Há poucos dias, a Agência Lusa elaborou um conjunto de perguntas e respostas sobre esstas eleições que ocorrem de cinco em cinco anos e que, caso não saiba, já decorrem nalguns Estados-membros desde 6 de Junho.

Quantos eurodeputados portugueses serão eleitos?

Serão eleitos 21 eurodeputados nacionais de um total de 720.

Quantos eleitores pode votar nestas eleições?

Nas eleições de domingo podem votar em Portugal 10.830.572 - 10.819.317 cidadãos nacionais e 11.255 cidadãos estrangeiros, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

E no estrangeiro quantos são?

No estrangeiro estão inscritos cerca de 1,5 milhões de eleitores portugueses, dos quais pouco mais de 900 mil vão votar dentro da Europa e 643 mil estão inscritos fora do continente europeu.

Que forças políticas nacionais concorrem às eleições europeias?

Concorrem às eleições para o Parlamento Europeu de 09 de junho 17 partidos e coligações, o mesmo número que em 2019: Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, CDU (coligação PCP/PEV/ID), Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.

Quem pode votar?

Podem votar os cidadãos portugueses maiores de 18 anos inscritos no recenseamento eleitoral português, no território nacional, bem como os cidadãos portugueses, maiores de idade, recenseados em Portugal e residentes fora do território nacional, que não tenham optado por votar em outro Estado membro da União Europeia.

Podem também votar os cidadãos da União Europeia, não nacionais, recenseados em Portugal, que optem por votar nos deputados portugueses para o Parlamento Europeu e ainda os cidadãos brasileiros com cartão de cidadão ou bilhete de identidade português (com estatuto de igualdade de direitos políticos).

Quem faça 18 anos até ao dia da eleição pode votar.

Quantas pessoas fizeram o seu voto antecipado em Portugal?

Os eleitores recenseados em território nacional tinham a possibilidade de votar antecipadamente em mobilidade no domingo em 02 de junho, uma semana antes das eleições, num local por si escolhido, o que inclui qualquer município do continente ou das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Segundo o MAI, quase 90% dos 252.209 eleitores inscritos para o voto antecipado exerceram o seu direito. O número de eleitores que votaram no domingo fixou-se em 225.039, correspondendo a 89% dos 252.209 inscritos,

Também puderam votar antecipadamente presos e doentes internados, cujos votos foram recolhidos pelo presidente da câmara municipal entre 27 e 30 de maio.

É verdade que as eleições europeias em Portugal registam altos níveis de abstenção?

Sim. Em 1987, nas primeiras eleições europeias nas quais Portugal participou já como estado-membro, a abstenção foi de apenas 27,58%, tendo aumentado para 48,9% apenas dois anos depois.

A partir de 1994, a taxa de abstenção nas eleições europeias foi sempre superior a 50%: nesse ano ficou nos 64,46%, em 1999 desceu para 60% mas em 2004 voltou a subir para os 61,2%. Em 2009 a abstenção foi de 63,23% e em 2014, 66,16%.

A abstenção nas europeias em Portugal atingiu um máximo histórico em 2019, nas quais 69,27% dos eleitores portugueses não votaram.

Quais são os temas que mais preocupam os cidadãos europeus? E em concreto os portugueses?

De acordo com os dados do mais recente Eurobarómetro, divulgado em abril, 33% dos cidadãos europeus elegeram a luta contra a pobreza e a exclusão social, bem como o apoio à saúde pública (32%) como principais tópicos que gostavam de ver discutidos na campanha eleitoral.

O apoio à economia e à criação de novos empregos, bem como a defesa e a segurança da UE ficaram ambos em terceiro lugar, com 31%.

Estes três tópicos coincidem com os interesses mais manifestados também pelos portugueses.

Cerca de 25% dos cidadãos portugueses inquiridos apontaram a defesa e segurança da União Europeia como tema que querem ver debatido na campanha e 22% votaram no tópico "autonomia da UE nos domínios da indústria e da energia".

Dos inquiridos portugueses, 17% priorizaram o debate sobre medidas de combate às alterações climáticas, 11% querem ver debatida a política agrícola e apenas 8% manifestaram preocupação com as migrações e asilo.

Nas eleições de 2019 como foram os resultados?

Nas eleições europeias de 2019 o PS venceu com 33,38% dos votos, conquistando 9 lugares no Parlamento Europeu. O PSD ficou em segundo, com 21,94% dos votos e seis eurodeputados, seguindo-se o BE, com dois (9,82%).

A coligação CDU (PCP/PEV/ID) também conquistou dois lugares no Parlamento Europeu e o CDS-PP e o PAN elegeram um eurodeputado cada.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 9 de Junho, que é o Dia Mundial da Imunização e, também, Dia Internacional dos Arquivos.

1746 - Fernando VI e Maria Bárbara, filha D. João V, sobem ao trono de Espanha.

1870 - Morre, com 58 anos, o escritor inglês Charles John Huffam Dickens, autor de "Tempos Difíceis" e "Oliver Twist".

1879 - Regresso a Lisboa de Serpa Pinto, após a travessia de África com Capelo e Ivens, iniciada em 07 de julho de 1877.

1891 - Nasce o compositor norte-americano Cole Albert Porter.

1898 - A China arrenda Hong Kong ao Reino Unido por 99 anos.

1904 - Concerto inaugural da Orquestra Sinfónica de Londres, dirigido pelo maestro Hans Richter, no Queen's Hall.

1908 - Morre, com 46 anos, o escritor Trindade Coelho, autor de "Aos Meus Amores".

1912 - É Criada a Universidade Popular do Porto.

1931 - É criado, pelo Decreto nº 19868, o Arquivo Histórico Colonial, depois Ultramarino. São 16 Km de documentos e imagens referentes às relações de Portugal com as colónias, entre o séc. XVII e 1975.

1934 - Primeira aparição do Pato Donald, no desenho animado "The Wise Little Hen", da série "Silly Symphony", da Disney.

1940 - II Guerra Mundial. O exército norueguês rende-se às forças nazis.

1951 - Ruy Luís Gomes entrega no Supremo Tribunal de Justiça o processo de candidatura à Presidência da República pela oposição Democrática.

1961 - O Conselho de Segurança da ONU aprova a moção contra Portugal, condenando os massacres e as medidas de repressão da população angolana.

1967 - Guerra dos Seis Dias. Gamal Abdel Nasser resigna à Presidência do Egito, perante o avanço das forças de Israel.

1974 - Portugal e a URSS restabelecem relações diplomáticas, interrompidas desde 1917.

1976 - Morre em combate o secretário-geral da Frente Polisário El Vali Mustafa Seyid, no Saara Ocidental. Tinha 28 anos.

1983 - Mário Soares toma posse como primeiro-ministro do IX Governo Constitucional, constituído por uma coligação pós-eleitoral entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata.

1986 - Relatório da Comissão Rogers sobre o desastre do vaivém espacial norte-americano Challenger revela uma falha do anel que envolvia um dos reatores.

1991 - Erupção do vulcão Pinatubo, a 80 quilómetros a noroeste de Manila, nas Filipinas, que estava inativo há 600 anos.

1999 - Assinatura do acordo para a retirada das forças jugoslavas do Kosovo.

2000 - Acidente nas obras do Metropolitano junto ao Terreiro do Paço, em Lisboa. O furo numa aduela provoca a entrada descontrolada de água e de lamas no túnel de que ligará a futura estação Terreiro do Paço do Metro a Santa Apolónia.

2001 - Xanana Gusmão extingue o Conselho Nacional da Resistência Timorense.

2003 - O ministro da Defesa Paulo Portas é ouvido, como testemunha, no Tribunal de Monsanto, Lisboa, no âmbito do Caso Moderna.

2004 - Morre, aos 61 anos, António de Sousa Franco, vítima de ataque cardíaco fulminante, na sequência de desacatos na campanha para as eleições autárquicas do PS em Matosinhos. Sousa Franco foi catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, cofundador do PSD, fundador da ASDI, ministro das Finanças no V e no XIII Governos, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos e do Tribunal de Contas, cabeça de lista do PS às Eleições para o Parlamento Europeu.

Foto José António Rodrigues/Arquivo/Global Imagens

2005 - O Patriot Act passa a lei permanente dos EUA.

2006 - O governo do Japão aprova um projeto de lei que cria o primeiro Ministério da Defesa desde a Segunda Guerra Mundial.

- Morre, com 82 anos, Paulo Vallada, antigo presidente da Câmara do Porto e da Associação Comercial da cidade, cofundador da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

2007 - Morre, aos 78 anos, a atriz, cantora e pintora Júlia Babo.

2008 - Os governos de Portugal e da Argélia assinam, em Argel, um acordo global de cooperação nos domínios financeiro e bancário, em que entidades financeiras nacionais vão colaborar para o desenvolvimento da rede Multibanco argelino.

- Paralisação de camionistas em protesto contra o aumento dos combustíveis.

2010 - Três pessoas morrem, colhidas por um comboio da Sud Express, na Linha do Norte, junto da Estação de Riachos, Torres Novas. Duas das vítimas, um homem e uma mulher, de 70 anos, eram irmãos, e a terceira vítima, um homem de 38 anos, era o funcionário da REFER que tentou acudir o casal de idosos que falava no meio da linha.

2011 - Morre, aos 95 anos, o pintor Maqbool Fida Husain, conhecido como o "Picasso da Índia", em Londres, onde estava exilado há cinco anos.

2012 - O ministro da Economia espanhol Luis de Guindos, anuncia que "O governo espanhol declara a intenção de solicitar ajuda europeia para refinanciar o sistema financeiro espanhol", "Isto é um apoio financeiro não tem a ver com resgate". O FMI estima que o setor poderá necessitar cerca de 40 mil milhões de euros

2013 - O espanhol Rafael Nadal torna-se o primeiro tenista a vencer por oito vezes o mesmo torneio do "Grand Slam", ao bater o compatriota David Ferrer na final da edição 2013 de Roland Garros, em Paris.

Foto AFP

2014 - O exército do Paquistão assume o controlo do aeroporto de Carachi, pondo fim a um ataque por homens armados ao fim de seis horas.

2015 - Morre, com 55 anos, o ator Nuno Melo.

2016 - A Comissão Europeia aprova proposta de aquisição do Banco BPI pelos espanhóis do CaixaBank, no âmbito do regulamento de fusões.

2017 - O Partido Conservador britânico, liderado pela primeira-ministra, Theresa May, perde a maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas de dia 08 de junho, no Reino Unido.

- Os juízes do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidem, por quatro votos a favor e três contra, absolver a coligação de Dilma Rousseff e Michel Temer, mantendo o chefe de Estado no cargo.

- Os 193 Estados-membros da ONU aprovam, no final da primeira Conferência dos Oceanos, em Nova Iorque, EUA, um documento político que compromete todos os países a trabalharem para a sustentabilidade dos oceanos.

2018 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se tricampeão europeu em K1 1.000 metros, ao vencer a final da distância no campeonato da Europa de 2018, em Belgrado, na Sérvia.

2019 - Começam em Hong Kong os protestos contra a lei da extradição, mais um momento-chave do movimento pró-democracia na ex-colónia britânica desde a transição para a China.

- Portugal vence a primeira edição da Liga das Nações de futebol, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Porto.

Foto Fábio Poço/Global Imagens

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceita a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro António Costa, e a sua substituição por João Leão, até aqui secretário de Estado do Orçamento.

- O parlamento aprova dois projetos de lei (PAN e PEV) com novas regras para a nomeação do governador do Banco de Portugal e da direção das entidades administrativas independentes, incluindo um intervalo de cinco anos para ex-governantes.

Morre, aos 75 anos, José Alberto Tavares Moreira, economista, governador do Banco de Portugal (1986-1992), presidente do Conselho de Administração do banco angolano BAI Europa e secretário de Estado do Tesouro (1980-1981).

2021 - A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anuncia que o Governo vai prolongar a situação de calamidade em Portugal continental até 27 de junho, no âmbito do combate à pandemia da covid-19.

- O judoca Anri Egutidze conquista a medalha de bronze na categoria de -81 kg dos Mundiais de Budapeste, ao vencer no combate decisivo o uzbeque Sharofiddin Boltaboev, por waza-ari no prolongamento.

2022 - A Assembleia da República aprova na generalidade os quatro projetos de PS, BE, IL e PAN que regulam a despenalização da morte medicamente assistida.

- O Presidente russo, Vladimir Putin, compara a sua política à do czar Pedro I, o Grande, (1672-1725) quando combateu a Suécia, invadindo uma parte do seu território, bem como a Finlândia, uma parte da Estónia e da Letónia.

2023 - Morre, aos 97 anos, Alain Touraine, sociólogo francês, pioneiro na investigação dos movimentos sociais contemporâneos e um dos "progenitores" do conceito de sociedade pós-industrial. Recebeu em 2010 o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais.

Foto DR/Fundação Príncipe das Astúrias

Este é o centésimo sexagésimo primeiro dia do ano. Faltam 205 dias para o termo de 2024.

