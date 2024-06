Todos 'lavam as mãos' no caos no Pico do Areeiro

A nossa manchete deste domingo é um tema 'velho' mas com desenvolvimentos, porque o problema continua sem solução. Caos no Pico do Areeiro é caso de Polícia. Pois é. E "a Polícia Florestal deixou de controlar o acesso depois das 'Regionais'. Desde então, a confusão voltou ao quotidiano dos profissionais do turismo. Guias e motoristas pedem mais acção da PSP e criticam inércia e demora do Governo. Rent-a-car pedem fiscalização a 'piratas'". Um resumo perfeito de uma situação por demais evidente. Leia nas páginas 6 a 8.

Casais fogem às formalidades é outro grande título na primeira página. "O número de casamentos celebrados na Igreja Católica da Madeira caiu de 1.226 para 162 em 20 anos. A opção é viver em união de facto", acrescentamos sobre o artigo que está nas páginas 2 e 3.

"Quando menos esperamos é que as coisas acontecem", diz a maestrina Zélia Gomes, que "é uma das personalidades que será distinguida amanhã, na Madeira, pelo Presidente da República". Leia a entrevista nas páginas 24 e 25.

De jovem talento a exemplo para futuras estrelas de cinema é o realizador João Brás, que faz parte da 'Geração do Futuro', no artigo que poderá ler nas páginas 4 e 5.

Por fim, o apelo do Presidente da República. "Não votar é metermos a cabeça na areia", disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa, que, assim, "apela ao voto nas Eleições Europeias de hoje, lembrando a sua importância, sobretudo no momento difícil que se vive na Europa", escrevemos no último título da primeira, numa peça que pode ler na página 14.