PAN Madeira apela ao voto nas 'Europeias'

No último dia de campanha eleitoral, o PAN Madeira vem apelar ao voto nas próximas eleições de domingo.

"Votar no PAN nas eleições europeias é crucial para fortalecer a representação de políticas ambientais e de bem-estar animal no Parlamento Europeu", afirma Mónica Freitas, acrescentando que o partido defende a sustentabilidade, a transição energética justa e a protecção da biodiversidade, "questões fundamentais para enfrentar a crise climática que assola a Europa".

"Além disso, promover uma economia circular e a justiça social é fundamental, assegurando uma Europa mais verde e equitativa. Apoiar o PAN é investir num futuro onde as decisões políticas priorizem o meio ambiente e a qualidade de vida de todos os seres vivos. Cada voto contribui para uma mudança positiva e necessária na direção das políticas europeias", sublinha a deputada.

O PAN é um partido diferenciador, é a voz das causas sociais, da protecção animal e da protecção da natureza. Além disso, é fundamental garantir que estejam asseguradas as especificidades das regiões ultraperiféricas, nomeadamente da nossa Região em matérias fundamentais como a sustentabilidade, a agricultura, as pescas e os transportes e mobilidade. Defendemos o desenvolvimento de políticas que promovam a igualdade de género, a inclusão social e a proteção de minorias, garantindo que todos os/as cidadã/os europeus tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Defendemos também políticas de acolhimento mais humanas e justas para migrantes e refugiados/as, garantindo que seus direitos sejam respeitados e que tenham acesso a condições dignas de vida Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira

"Votar no PAN é investir no futuro progressista, feminista, ambientalista e a pensar no bem-estar de todos os seres vivos de forma equilibrada, construindo uma Europa a pensar nas futuras gerações", finaliza