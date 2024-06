Levantamento de blocos na Avenida do Infante está licenciado pela CMF

O levantamento de blocos na Avenida do Infante, à frente do edifício da antiga Cristovão Colombo, cujas fotos causaram alvoroço nestes últimos dias sobretudo nas redes sociais, foi devidamente autorizado pela Câmara Municipal do Funchal.

Questionada pelo DIÁRIO, a autarquia referiu que os blocos que ocupam a via pública estão licenciados pela Divisão de Trânsito da CMF e vão servir para criar uma infra-estrutura para colocar uma "grua nivelada" que vai operar nas obras de construção do futuro hotel, que ficará localizado nas antigas instalações da Escola Profissional Cristovão Colombo.

Ou seja, nestes blocos, que funcionam como cofragem, "vai ser colocada uma tela, de forma que a betonagem para a grua não danifique a calçada portuguesa. A dimensão da grua é calculada pela sua altura e atestada por um termo de responsabilidade da empresa", informou a autarquia.