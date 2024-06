Dia de eleições nublado mas agradável

A previsão do estado do tempo para este domingo, 9 de Junho, dia de eleições europeias aponta para muitas nuvens, mas praticamente sem chuva e, por isso, agradável para passeios e uma ida às urnas...

"Períodos de céu muito nublado" e "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos", mas apenas "nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira", prevê o IPMA.



Quanto ao vento será fraco a moderado (até 30 km/hora) de nor-noroeste.

No Funchal, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pode contar com "céu pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde" e o vento soprará fraco (inferior a 15 km/hora).



No mar da costa Norte as ondas de Norte chegarão com 1 a 2 metros e na costa Sul as ondas de sul/sudoeste terão 1 metro.

A temperatura da água do mar oscilará entre os 20 e os 22º Celsius.