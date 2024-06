Aguiar-Branco apela ao voto dos portugueses para reforçar projecto europeu

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, apelou hoje ao voto de todos os portugueses, sublinhando que este é o momento maior do exercício da liberdade de expressão e uma oportunidade para reforçar o projeto europeu.

"Este o momento maior do exercício de cidadania por parte dos cidadãos portugueses e nós devemos praticar e exercer este momento para expressar o nosso sentido crítico em relação ao que não concordamos e em relação ao que desejamos. Este é o momento maior da liberdade de expressão e, por isso, todos os portugueses devem vir, votar, participar, porque a democracia é isso", afirmou.

José Pedro Aguiar-Branco falava aos jornalistas pouco depois de ter votado, às 11:44, na Universidade Católica, no Porto, onde, como é habitual, votou na secção 16, apesar de, neste ato eleitoral, o poder fazer em qualquer mesa de voto, o que considera "uma boa ferramenta" no combate à abstenção.

A segunda figura da hierarquia do Estado destacou ainda a importância deste ato eleitoral para o reforço do projeto europeu no contexto internacional e na defesa dos princípios da liberdade e democracia, defendendo que este é um papel que cabe a todos.

A Europa e União Europeia "é um instrumento que devemos reforçar no quadro internacional. O sentido dessa votação foi muito bem explicado por todos os que protagonizaram a campanha eleitoral e, nesse sentido, este é o momento em que nós devemos fazer o nosso exercício de opinião quer quanto às políticas que foram apresentadas, quer quanto aos protagonistas que vão depois no Parlamento Europeu representá-las", reforçou, salientando, que, neste quadro, devem ser evitadas leituras políticas nacionais.

Questionado se marcaria presença no quartel-general do PSD para assistir à noite eleitoral, o histórico social-democrata do Porto revelou que os resultados serão acompanhados "em família", mas não deixou de se mostrar solidário com a sua família política que, sublinhou, esses, sim são os protagonistas destas eleições.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

Pela primeira vez, é possível votar sem ser na mesa de voto habitual, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia atualizada junto de qualquer assembleia de voto.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252.000 eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.

Em 2019, nas anteriores eleições europeias, Portugal registou a pior taxa de abstenção (69,25%) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa.