Sérgio Gonçalves apela ao voto útil no PS

Sérgio Gonçalves apelou, nesta sexta-feira, ao voto no útil no PS, "o único partido que tem a possibilidade de eleger um deputado pela Madeira ao Parlamento Europeu", afirma um comunicado enviado à redacção.

No âmbito de uma visita ao Engenho Novo da Madeira, na Calheta, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias realçou a importância de existir representantes no Parlamento Europeu para defender as "nossas especificidades, as regiões ultraperiféricas em geral e a Região Autónoma da Madeira em particular, salientando que, de acordo com todas as sondagens que têm vindo a público, só o PS tem a possibilidade de eleger um eurodeputado", lê-se na nota.

“O voto útil, neste caso, é mesmo o voto no PS, para elegermos um representante da Madeira, caso contrário corremos o risco de não ter ninguém a representar a Região no Parlamento Europeu nos próximos cinco anos”, afirmou Sérgio Gonçalves, acrescentando que esta é uma eleição que “está acima dos partidos”.

No que concerne à visita ao Engenho e, especificamente, ao fabrico de rum e à cultura da cana-de-açúcar, o candidato do PS fez notar o facto de se tratar de um sector para cuja sobrevivência muito contribuem os apoios existentes, nomeadamente o mecanismo do POSEI. “Isto tem impactos vários, quer ao nível da agricultura, daquilo que é genuíno, que nós temos como autêntico e que pode ser produzido cá, mas também ao nível da paisagem, com um impacto positivo para aquele que é um dos nossos setores tradicionais, o turismo”, referiu.

O candidato resumiu também a campanha socialista nestas duas últimas semanas, que passou pelos 11 concelhos da Região e abordou diversas aéreas de negócio, onde apresentou propostas e identificou problemas e situações que possam ser resolvidos com a ajuda da União Europeia: "É nesta visão integrada da importância que a Europa tem e que os fundos comunitários têm tido para o nosso desenvolvimento que nós baseámos esta campanha e fizemos questão de percorrer a ilha da Madeira e o Porto Santo”, rematou.