Bombeiros socorrem três vítimas de queda no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram durante a noite três pessoas vítimas de queda.

O primeiro alerta foi dado às 22 horas, dando conta de que um homem com cerca de 60 anos tinha caído na via pública, em São Roque. Meia hora depois a mesma corporação de bombeiros foi chamada à Rua D. Carlos I para prestar socorro a uma turista que caiu e apresentava suspeita de fractura no nariz.

Pela 1h30 um jovem de 19 anos foi também assistido na Rua de Santa Maria na sequência de uma queda.