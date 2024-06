Rubina Leal ‘testa’ voto em mobilidade e apela à participação dos madeirenses

Rubina Leal já votou para estas Eleições Europeias. A candidata do PSD/Madeira, que ocupa o nono lugar da lista nacional do partido, posição encarada como dificilmente elegível, fê-lo na freguesia de onde é natural, São Gonçalo, usando da mais-valia do voto em mobilidade.

Dando o seu caso como exemplo, disse esperar que esta possibilidade que foi dada aos cidadãos possa contribuir para a diminuição da abstenção, notando o facto de este dia eleitoral anteceder um feriado nacional, que, pela sua natureza, convida a alguns dias de descanso fora da sua residência habitual.

“O objectivo [do voto em mobilidade] é, no fundo, melhorar a participação, é permitir que os cidadãos tenham outras possibilidades de votar, e não apenas junto da sua residência, e assim aumentar a participação de todo”, salientou Rubina Leal, destacando o facto de o voto ser “uma pedrosíssima arma que os cidadãos têm ao seu alcance”.

A candidata recusou comentar o lugar que lhe foi atribuído na lista do PSD nacional, bem como o apontado fraco empenho da estrutura regional social-democrata nestas eleições. “Hoje não é dia de falar em política, nem em partidos”, disse, escudando-se na postura que tem sido assumida pela Comissão Nacional de Eleições relativamente a essas matérias. “Tudo é possível”, rematou Rubina Leal, reforçando o apelo à participação dos madeirenses neste sufrágio.