Carros grampeados no Largo do Município

Pelo menos três viaturas que estavam este sábado estacionadas na zona de carga e descarga em frente ao Café Museu, no Largo do Município, no Funchal foram multadas.

A Polícia de Segurança Pública já grampeou as viaturas.

De referir que esta é uma zona onde habitualmente costumam estar carros estacionados na carga e descarga, tendo alguns deles sido autuados.