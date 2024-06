Casa em chamas no Campanário

Um incêndio deflagrou esta tarde numa residência no Campanário.

Segundo moradores, as chamas que estavam a sair por uma das janelas assustaram quem lá vive, assim como o fumo negro.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol já se encontram no local a combater o incêndio, com duas viaturas pesadas.

Não houve registo de feridos.

Os moradores queixam-se de falta de acessos para a entrada de viaturas de emergência e pedem à câmara para ter atenção a estas situações.