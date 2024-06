Um jovem com cerca de 20 anos foi esta tarde agredido na Rua do Ribeirinho, no Funchal, e sofreu ferimentos na cara.

Segundo testemunhas, o rapaz foi agredido por vários indivíduos, o que mobilizou a Polícia de Segurança Pública para o local.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência à vítima.