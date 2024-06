Presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD-M lembra diáspora que pode votar em qualquer parte do Mundo

O presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira Carlos Fernandes veio a público este domingo relembrar à diáspora madeirense que, nesta Eleições Europeias, pode votar em qualquer parte do Mundo. E explica.

Os madeirenses que estejam recenseados na Madeira, mas que estão neste momento nos países de acolhimento da nossa diáspora ou de férias podem ir ao consulado português da sua localidade e exercer o seu direito de voto. Carlos Fernandes

Salienta que também os madeirenses que estejam recenseado no estrangeiro e neste momento se encontram de férias na Madeira poderão exercer o seu direito de voto em qualquer local de voto da nossa ilha.