A qualificação perfeita e histórica de Portugal

Portugal protagonizou um apuramento perfeito, o primeiro da sua história, para o Euro2024 de futebol, vencendo todos os jogos e registando o melhor ataque e a melhor defesa de todas as seleções que estiveram na fase de qualificação.

Além das 10 vitórias em 10 encontros, e o máximo de 30 pontos alcançado no Grupo J, a seleção nacional registou 36 golos marcados e apenas dois sofridos, ambos na mesma partida, perante a Eslováquia (3-2), festejando o apuramento precisamente nesse dia.

Nunca Portugal tinha registado tantos golos numa fase de qualificação (o recorde era de 35 com Luiz Felipe Scolari no caminho para o Mundial2006) e sofrido tão pouco.

Portugal tornou-se na nona nação europeia a finalizar uma fase de qualificação para uma grande competição de futebol totalmente vitoriosa, juntando-se nessa lista a 'gigantes' como Alemanha e França.

A nível individual, Cristiano Ronaldo assinou 10 golos, terminando no segundo lugar da lista de melhores marcadores, só atrás do belga Lukaku, que fez 14, mas a grande figura do apuramento luso foi Bruno Fernandes, que esteve em todos os jogos, chegando aos seis golos e a oito assistências.

A campanha começou em março de 2023, com Roberto Martínez a viver precisamente a sua estreia como o novo líder da seleção portuguesa perante o Liechtenstein, em Alvalade, com Cristiano Ronaldo, com um 'bis', João Cancelo e Bernardo Silva a 'construírem' o 4-0.

Foi a primeira vitória lusa no arranque de uma fase de qualificação para um Europeu em mais de 20 anos.

Três dias depois, goleada no Luxemburgo (6-0), novamente com dois golos de Cristiano Ronaldo, com Bernardo Silva, João Félix, Otávio e Rafael Leão a também 'assinarem' os seus nomes na lista dos marcadores.

Em junho, no Estádio da Luz, novo triunfo robusto, desta vez por 3-0 e sobre a dececionante Bósnia-Herzegovina, com golos de Bernardo Silva, aos 44 minutos, assistido por Bruno Fernandes, que marcou o segundo, aos 77, e o terceiro, aos 90+3.

Em Reiquiavique, já com o final da temporada a pesar em alguns jogadores, Portugal sentiu muitas dificuldades perante a Islândia e, quando tudo parecia apontar para um 'nulo', Cristiano Ronaldo garantiu o 1-0, aos 89 minutos, no jogo em cumpriu a histórica marca de 200 jogos pela seleção portuguesa.

Poucas semanas depois do arranque da temporada, em 08 de setembro, o médio Bruno Fernandes, aos 43 minutos, marcou o único golo da partida em Bratislava, onde os eslovacos até podiam ter vergado os lusos.

Três dias depois, em Faro, Portugal não teve o capitão Cristiano Ronaldo, devido a castigo, e foram os golos de Gonçalo Inácio (12 e 45+4 minutos), Gonçalo Ramos (18 e 34), Diogo Jota (57 e 77), Ricardo Horta (67), Bruno Fernandes (83) e João Félix (88) que deram à equipa 'quinas' a maior goleada de sempre, diante do Luxemburgo (9-0).

Desta forma, Portugal superou três triunfos por 8-0, conseguidos face ao Liechtenstein, em duas ocasiões, e ao Kuwait.

O apuramento mais rápido de sempre de Portugal foi confirmado em outubro, numa noite chuvosa no Estádio do Dragão, no Porto, com Cristiano Ronaldo a bisar e Gonçalo Ramos também a marcar no triunfo sobre a Eslováquia, por 3-2.

Com tudo decidido, incluindo o primeiro lugar do grupo, a seleção nacional em novembro fechou esta fase com apenas vitorias, primeiro vencendo no Liechtenstein (2-0), com golos de Ronaldo e João Cancelo, repetindo o resultado na última jornada perante a Islândia, em Alvalade, desta vez com remates certeiros de Bruno Fernandes e Ricardo Horta.