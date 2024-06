Viatura avariada causa congestionamento na Via Rápida

Uma avaria e um possível acidente (ainda por confirmar) estarão a congestionar o tráfego automóvel nos dois sentidos da Via Rápida, nesta manhã de quarta-feira.

Ver Galeria

No primeiro caso, confirmado pela concessionária Via Litoral através da aplicação Infovias, está a causar um forte congestionamento na zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, que já ultrapassa os 2,5 km de extensão.

Foto Google Maps

No sentido oposto, na subida de Santa Rita, poderá ter ocorrido um acidente, mas que não terá sido nada de muito grave, uma vez que o trânsito continua a circular com alguma facilidade.