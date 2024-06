Madeira produz mais de 200 mil plantas por ano em viveiros florestais

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza ultrapassou a meta definida de produzir 200 mil plantas por ano em viveiros florestas, informou esta quarta-feira, 5 de Junho, a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

A governante visitou neste Dia do Ambiente o viveiro da Santa, no Porto Moniz, na companhia do presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, e da vice-conselheira da Transição Ecológica, Luta Contra as Alterações Climáticas e Energia, do governo de Canárias, Julieta Schallenberg.

Na ocasião, Rafaela Fernandes destacou que a Região ultrapassou a meta definida das 200 mil plantas por ano, afirmando que a Madeira "tem já capacidade para produzir todas as plantas necessárias para os trabalhos de reflorestação da ilha da Madeira e do Porto Santo”.

Segundo a tutelar da pasta do Ambiente, últimos anos a produção tem vindo a aumentar significativamento, havendo neste momento uma média de 200 mil plantas por ano, pertencentes a 105 espécies diferentes, 85% das quais são indígenas.

O arquipélago da Madeira tem cinco viveiros florestais sob responsabilidade do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), localizados nos Salões (Porto Santo), no Pico das Pedras (Santana), na Santa (Porto Moniz), na Casa Velha (Santo da Serra) e Matur (Machico).