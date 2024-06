Cerca de 500 participantes na Semana do Ambiente de Câmara de Lobos

A Semana do Ambiente de Câmara de Lobos arranca hoje, prolongando-se até 13 de Junho, contando com a participação de cerca de 500 pessoas, oriundos de diversas instituições e estabelecimentos de ensino do concelho. A programação vai contar com acções de sensibilização, actividades de recolha de monstros em todas as freguesias do concelho, recolha de desperdícios alimentares junto do comercio local, aulas de relaxamento, um mercado ecológico e o Silent Sunset.

"No âmbito do trabalho que temos vindo a desenvolver em prol do ambiente e da educação ambiental em Câmara de Lobos, estas comemorações da Semana do Ambiente visam incutir na população práticas ambientais sustentáveis e alertar para a problemática das alterações climáticas, que poderão pôr em causa a própria subsistência do nosso planeta. Estamos conscientes da necessidade de alertar os munícipes para a urgência de adoptar práticas ambientais sustentáveis pelo que aceitámos o repto de envolver os cidadãos na procura de soluções para os desafios do aquecimento global e da preservação da biodiversidade", afiança Dina Silva, Vereadora com o Pelouro do Ambiente, Agricultura e Mar.

Uma das actividades em destaque ao longo destes 10 dias é a implementação do Projeto NADA – Não Ao Desperdício Alimentar, promovido pela Casa do Voluntário, que recolherá excedentes alimentares de estabelecimentos do concelho para distribuição por famílias carenciadas. Além disso, a iniciativa 'Beatas não vão à praia', instalará um ponto de recolha de beatas com cinzeiros de praia na Praia do Vigário para evitar que este resíduo altamente poluidor chegue ao mar.

Já numa parceria com a ARM, será promovida uma recolha de eletrodomésticos e outros resíduos de grande envergadura em todas as freguesias do concelho, podendo os munícipes contactar as juntas de freguesia locais para agendar a recolha dos seus monstros.

Haverá ainda aulas de relaxamento em harmonia com a natureza, no miradouro do Cabo Girão e na Boca da Corrida, nos dias 4 e 6 de Junho, respectivamente. No dia 7, pelas 20 horas, a praça da Autonomia será palco do Silent Sunset, com 3 DJs ao vivo e mais de 250 participantes munidos de auscultadores individuais, permitindo desfrutar da música sem poluição sonora.

De 8 a 10 de Junho, no Largo de Nossa Senhora da Conceição, junto à Baía, terá lugar a 3.ª edição do Green Market, que reunirá marcas regionais focadas na sustentabilidade e baixa pegada carbónica.

Além destas actividades, haverá também ações de sensibilização porta a porta, workshops de compostagem, teatro de rua, ações de limpeza de terrenos, e muito mais.