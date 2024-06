Semana do Ambiente do Funchal vai contar com 70 eventos

A Semana do Ambiente do Funchal arrancou com uma programação que conta com 70 eventos até dia 7 de Junho. A Praça do Município acolheu, hoje, a abertura desta iniciativa, que vai contar com o desenvolvimento de jogos educativos pela Câmara Municipal do Funchal através do projecto e-games.

"É a Semana do Ambiente, que a CMF retomou a partir de 2022, onde tem 70 eventos nesta semana, muito ligados às escolas, professores encarregados de educação; havendo todos os dias um tema", disse a presidente da Câmara Municipal do Funchal. Cristina Pedra explicou que o dia de hoje será dedicado à Ciência, amanhã será sobre as águas e na quarta-feira sobre o Ambiente. Nos dias 6 e 7 os temas serão jardins e alterações climáticas, respectivamente.

A programação conta com visitas guiadas ao Museu de História Natural do Funchal e à Estação de Biologia Marinha, havendo também uma exposição no Átrio da CMF a propósito do 29.º Concurso 'Uma Escola, Um Jardim', que pode ser visitada, diariamente, entre as 9 horas e as 17h30.

Cristina Pedra realçou o desenvolvimento de "diversos jogos, para educar e sensibilizar" para um melhor comportamento ambiental, isto em parceria com o projecto de e-games, a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, sendo esta "uma forma muito simples de educar e motivar as crianças".